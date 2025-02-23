تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4709 للشراء في تحديث 01:50 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأحد 23 فبراير الساعة 1:50 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 4731 جنيهًا للبيع و4709 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4737 جنيهًا للبيع و4714 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 4337 جنيهًا للبيع و4316 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4342 جنيهًا للبيع و4321 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 4140 جنيهًا للبيع و4120 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4145 جنيهًا للبيع و4125 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3549 جنيهًا للبيع و3531 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 14 ليسجل 2760 جنيهًا للبيع و2747 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2366 جنيهًا للبيع و2354 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2369 جنيهًا للبيع و2357 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 147164 جنيهًا للبيع و146453 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 178 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 147342 جنيهًا للبيع و 146631 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 33120 جنيهًا للبيع و32960 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 33160 جنيهًا للبيع و33000 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصل إلى 2936.08 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2936.06 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأحد 23 فبراير الساعة 1:50 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4120 جنيه للشراء، وللبيع 4140 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 20600 جنيه للشراء، وللبيع 20700 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 41200 جنيه للشراء، وللبيع 41400 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 103000 جنيه للشراء، وللبيع 103500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 206000 جنيه للشراء، وللبيع 207000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 412000 جنيه للشراء، وللبيع 414000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 618000 جنيه للشراء، وللبيع 621000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 824000 جنيه للشراء، وللبيع 828000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1030000 جنيه للشراء، وللبيع 1035000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.