ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4714 للشراء في تحديث 02:15 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 23 فبراير الساعة 2:15 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 4737 جنيهًا للبيع و4714 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4731 جنيهًا للبيع و4709 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4342 جنيهًا للبيع و4321 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليسجل 4145 جنيهًا للبيع و4125 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 3553 جنيهًا للبيع و3536 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3549 جنيهًا للبيع و3531 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2763 جنيهًا للبيع و2750 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2760 جنيهًا للبيع و 2747 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2369 جنيهًا للبيع و2357 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2366 جنيهًا للبيع و2354 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 147342 جنيهًا للبيع و146631 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 178 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 147164 جنيهًا للبيع و146453 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 33160 جنيهًا للبيع و33000 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 33120 جنيهًا للبيع و32960 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأحد 23 فبراير الساعة 2:15 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4125 جنيه للشراء، وللبيع 4145 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 20625 جنيه للشراء، وللبيع 20725 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 41250 جنيه للشراء، وللبيع 41450 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 103125 جنيه للشراء، وللبيع 103625 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 206250 جنيه للشراء، وللبيع 207250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 412500 جنيه للشراء، وللبيع 414500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 618750 جنيه للشراء، وللبيع 621750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 825000 جنيه للشراء، وللبيع 829000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1031250 جنيه للشراء، وللبيع 1036250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.