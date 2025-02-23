ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4720 للشراء في تحديث 05:01 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 23 فبراير الساعة 5:01 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4743 جنيهًا للبيع و4720 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4737 جنيهًا للبيع و 4714 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4348 جنيهًا للبيع و4327 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4342 جنيهًا للبيع و4321 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 4150 جنيهًا للبيع و4130 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4145 جنيهًا للبيع و4125 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 3557 جنيهًا للبيع و3540 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3553 جنيهًا للبيع و3536 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 2767 جنيهًا للبيع و2753 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليسجل 2371 جنيهًا للبيع و2360 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 178 جنيهًا ليبلغ 147519 جنيهًا للبيع و146809 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 147342 جنيهًا للبيع و146631 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 33200 جنيهًا للبيع و33040 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 33160 جنيهًا للبيع و 33000 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأحد 23 فبراير الساعة 5:01 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4130 جنيه للشراء، وللبيع 4150 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 20650 جنيه للشراء، وللبيع 20750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 41300 جنيه للشراء، وللبيع 41500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 103250 جنيه للشراء، وللبيع 103750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 206500 جنيه للشراء، وللبيع 207500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 413000 جنيه للشراء، وللبيع 415000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 619500 جنيه للشراء، وللبيع 622500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 826000 جنيه للشراء، وللبيع 830000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1032500 جنيه للشراء، وللبيع 1037500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.