ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4726 للشراء في تحديث 05:10 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأحد 23 فبراير الساعة 5:10 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 4749 جنيهًا للبيع و4726 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4743 جنيهًا للبيع و4720 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4353 جنيهًا للبيع و4332 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4348 جنيهًا للبيع و 4327 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4155 جنيهًا للبيع و4135 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4150 جنيهًا للبيع و4130 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 3561 جنيهًا للبيع و3544 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3557 جنيهًا للبيع و3540 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 2770 جنيهًا للبيع و2757 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2767 جنيهًا للبيع و2753 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2374 جنيهًا للبيع و2363 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الاونصة ليسجل 147697 جنيهًا للبيع و146986 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 177 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 33240 جنيهًا للبيع و33080 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 33200 جنيهًا للبيع و33040 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2936.06 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 0 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2936.08 جنيهًا للبيع و 0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأحد 23 فبراير الساعة 5:10 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4135 جنيه للشراء، وللبيع 4155 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 20675 جنيه للشراء، وللبيع 20775 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 41350 جنيه للشراء، وللبيع 41550 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 103375 جنيه للشراء، وللبيع 103875 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 206750 جنيه للشراء، وللبيع 207750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 413500 جنيه للشراء، وللبيع 415500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 620250 جنيه للشراء، وللبيع 623250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 827000 جنيه للشراء، وللبيع 831000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1033750 جنيه للشراء، وللبيع 1038750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.