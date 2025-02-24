تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4720 للشراء في تحديث 11:20 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 24 فبراير الساعة 11:20 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 4749 جنيهًا للبيع و4720 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 11 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 تراجعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 4353 جنيهًا للبيع و4327 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4358 جنيهًا للبيع و4337 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4155 جنيهًا للبيع و4130 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4160 جنيهًا للبيع و 4140 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3561 جنيهًا للبيع و3540 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 9 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3566 جنيهًا للبيع و3549 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 2770 جنيهًا للبيع و2753 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 7 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2773 جنيهًا للبيع و2760 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 انخفاضًا ليصبح 2374 جنيهًا للبيع و2360 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2377 جنيهًا للبيع و2366 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 147697 جنيهًا للبيع و146809 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 355 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 33240 جنيهًا للبيع و33040 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 80 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 24 فبراير الساعة 11:20 صباحًا )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4130 جنيه للشراء، وللبيع 4155 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 20650 جنيه للشراء، وللبيع 20775 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 41300 جنيه للشراء، وللبيع 41550 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 103250 جنيه للشراء، وللبيع 103875 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 206500 جنيه للشراء، وللبيع 207750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 413000 جنيه للشراء، وللبيع 415500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 619500 جنيه للشراء، وللبيع 623250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 826000 جنيه للشراء، وللبيع 831000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1032500 جنيه للشراء، وللبيع 1038750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.