ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4731 للشراء في تحديث 12:25 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 24 فبراير الساعة 12:25 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 4754 جنيهًا للبيع و4731 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 11 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 4358 جنيهًا للبيع و4337 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4353 جنيهًا للبيع و4327 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4160 جنيهًا للبيع و4140 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4155 جنيهًا للبيع و 4130 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3566 جنيهًا للبيع و3549 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 9 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3561 جنيهًا للبيع و3540 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 2773 جنيهًا للبيع و2760 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 7 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2770 جنيهًا للبيع و2753 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2377 جنيهًا للبيع و2366 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2374 جنيهًا للبيع و2360 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 147875 جنيهًا للبيع و147164 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 355 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 33280 جنيهًا للبيع و33120 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 24 فبراير الساعة 12:25 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4140 جنيه للشراء، وللبيع 4160 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 20700 جنيه للشراء، وللبيع 20800 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 41400 جنيه للشراء، وللبيع 41600 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 103500 جنيه للشراء، وللبيع 104000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 207000 جنيه للشراء، وللبيع 208000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 414000 جنيه للشراء، وللبيع 416000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 621000 جنيه للشراء، وللبيع 624000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 828000 جنيه للشراء، وللبيع 832000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1035000 جنيه للشراء، وللبيع 1040000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.