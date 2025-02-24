تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4726 للشراء في تحديث 12:40 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 24 فبراير الساعة 12:40 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 4749 جنيهًا للبيع و4726 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4754 جنيهًا للبيع و4731 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4353 جنيهًا للبيع و4332 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 21 ليسجل 4155 جنيهًا للبيع و4135 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 3561 جنيهًا للبيع و3544 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3566 جنيهًا للبيع و3549 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2770 جنيهًا للبيع و2757 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2773 جنيهًا للبيع و 2760 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2374 جنيهًا للبيع و2363 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2377 جنيهًا للبيع و2366 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 147697 جنيهًا للبيع و146986 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 178 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 147875 جنيهًا للبيع و147164 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 33240 جنيهًا للبيع و33080 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 33280 جنيهًا للبيع و33120 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 2942.73 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 24 فبراير الساعة 12:40 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4135 جنيه للشراء، وللبيع 4155 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 20675 جنيه للشراء، وللبيع 20775 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 41350 جنيه للشراء، وللبيع 41550 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 103375 جنيه للشراء، وللبيع 103875 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 206750 جنيه للشراء، وللبيع 207750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 413500 جنيه للشراء، وللبيع 415500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 620250 جنيه للشراء، وللبيع 623250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 827000 جنيه للشراء، وللبيع 831000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1033750 جنيه للشراء، وللبيع 1038750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.