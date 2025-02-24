تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4714 للشراء في تحديث 01:05 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 24 فبراير الساعة 1:05 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4743 جنيهًا للبيع و4714 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 12 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4749 جنيهًا للبيع و 4726 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4348 جنيهًا للبيع و4321 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 11 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4353 جنيهًا للبيع و4332 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4150 جنيهًا للبيع و4125 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4155 جنيهًا للبيع و4135 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 3557 جنيهًا للبيع و3536 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 8 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3561 جنيهًا للبيع و3544 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 2767 جنيهًا للبيع و2750 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 7 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 12 ليسجل 2371 جنيهًا للبيع و2357 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 355 جنيهًا ليبلغ 147519 جنيهًا للبيع و146631 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 147697 جنيهًا للبيع و146986 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 33200 جنيهًا للبيع و33000 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 80 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 33240 جنيهًا للبيع و 33080 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 2936.99 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 0 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2942.73 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 24 فبراير الساعة 1:05 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4125 جنيه للشراء، وللبيع 4150 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 20625 جنيه للشراء، وللبيع 20750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 41250 جنيه للشراء، وللبيع 41500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 103125 جنيه للشراء، وللبيع 103750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 206250 جنيه للشراء، وللبيع 207500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 412500 جنيه للشراء، وللبيع 415000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 618750 جنيه للشراء، وللبيع 622500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 825000 جنيه للشراء، وللبيع 830000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1031250 جنيه للشراء، وللبيع 1037500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.