ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4726 للشراء في تحديث 01:15 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأثنين 24 فبراير الساعة 1:15 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 4749 جنيهًا للبيع و4726 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 12 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4743 جنيهًا للبيع و4714 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 4353 جنيهًا للبيع و4332 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 11 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4348 جنيهًا للبيع و4321 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 4155 جنيهًا للبيع و4135 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4150 جنيهًا للبيع و4125 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3561 جنيهًا للبيع و3544 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 8 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 14 ليسجل 2770 جنيهًا للبيع و2757 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 7 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 2374 جنيهًا للبيع و2363 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2371 جنيهًا للبيع و2357 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 147697 جنيهًا للبيع و146986 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 355 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 147519 جنيهًا للبيع و 146631 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 33240 جنيهًا للبيع و33080 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 80 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 33200 جنيهًا للبيع و33000 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 24 فبراير الساعة 1:15 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4135 جنيه للشراء، وللبيع 4155 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 20675 جنيه للشراء، وللبيع 20775 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 41350 جنيه للشراء، وللبيع 41550 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 103375 جنيه للشراء، وللبيع 103875 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 206750 جنيه للشراء، وللبيع 207750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 413500 جنيه للشراء، وللبيع 415500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 620250 جنيه للشراء، وللبيع 623250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 827000 جنيه للشراء، وللبيع 831000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1033750 جنيه للشراء، وللبيع 1038750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.