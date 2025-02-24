ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4737 للشراء في تحديث 02:10 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 24 فبراير الساعة 2:10 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 4760 جنيهًا للبيع و4737 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليسجل 4363 جنيهًا للبيع و4342 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4165 جنيهًا للبيع و4145 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4160 جنيهًا للبيع و4140 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3570 جنيهًا للبيع و3553 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3566 جنيهًا للبيع و 3549 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 2777 جنيهًا للبيع و2763 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2773 جنيهًا للبيع و2760 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2380 جنيهًا للبيع و2369 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2377 جنيهًا للبيع و2366 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 148053 جنيهًا للبيع و147342 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 147875 جنيهًا للبيع و147164 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 33320 جنيهًا للبيع و33160 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 2947.36 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالدولار.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 24 فبراير الساعة 2:10 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4145 جنيه للشراء، وللبيع 4165 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 20725 جنيه للشراء، وللبيع 20825 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 41450 جنيه للشراء، وللبيع 41650 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 103625 جنيه للشراء، وللبيع 104125 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 207250 جنيه للشراء، وللبيع 208250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 414500 جنيه للشراء، وللبيع 416500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 621750 جنيه للشراء، وللبيع 624750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 829000 جنيه للشراء، وللبيع 833000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1036250 جنيه للشراء، وللبيع 1041250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.