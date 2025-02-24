تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4720 للشراء في تحديث 03:00 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 24 فبراير الساعة 3:00 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4754 جنيهًا للبيع و4720 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 17 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4760 جنيهًا للبيع و 4737 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4358 جنيهًا للبيع و4327 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 15 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4363 جنيهًا للبيع و4342 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4160 جنيهًا للبيع و4130 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 15 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4165 جنيهًا للبيع و4145 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 3566 جنيهًا للبيع و3540 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 13 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3570 جنيهًا للبيع و3553 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 2773 جنيهًا للبيع و2753 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 12 ليسجل 2377 جنيهًا للبيع و2360 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 9 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 533 جنيهًا ليبلغ 147875 جنيهًا للبيع و146809 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 148053 جنيهًا للبيع و147342 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 33280 جنيهًا للبيع و33040 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 120 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 33320 جنيهًا للبيع و 33160 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 24 فبراير الساعة 3:00 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4130 جنيه للشراء، وللبيع 4160 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 20650 جنيه للشراء، وللبيع 20800 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 41300 جنيه للشراء، وللبيع 41600 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 103250 جنيه للشراء، وللبيع 104000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 206500 جنيه للشراء، وللبيع 208000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 413000 جنيه للشراء، وللبيع 416000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 619500 جنيه للشراء، وللبيع 624000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 826000 جنيه للشراء، وللبيع 832000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1032500 جنيه للشراء، وللبيع 1040000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.