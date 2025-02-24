ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4737 للشراء في تحديث 03:15 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 24 فبراير الساعة 3:15 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4760 جنيهًا للبيع و4737 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 17 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4754 جنيهًا للبيع و 4720 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4363 جنيهًا للبيع و4342 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 15 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4358 جنيهًا للبيع و4327 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 4165 جنيهًا للبيع و4145 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 15 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4160 جنيهًا للبيع و4130 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 3570 جنيهًا للبيع و3553 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 13 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3566 جنيهًا للبيع و3540 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 2777 جنيهًا للبيع و2763 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 12 ليسجل 2380 جنيهًا للبيع و2369 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 9 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 533 جنيهًا ليبلغ 148053 جنيهًا للبيع و147342 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 147875 جنيهًا للبيع و146809 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 33320 جنيهًا للبيع و33160 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 120 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 33280 جنيهًا للبيع و 33040 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 2946.38 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 0 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2947.42 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 24 فبراير الساعة 3:15 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4145 جنيه للشراء، وللبيع 4165 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 20725 جنيه للشراء، وللبيع 20825 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 41450 جنيه للشراء، وللبيع 41650 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 103625 جنيه للشراء، وللبيع 104125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 207250 جنيه للشراء، وللبيع 208250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 414500 جنيه للشراء، وللبيع 416500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 621750 جنيه للشراء، وللبيع 624750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 829000 جنيه للشراء، وللبيع 833000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1036250 جنيه للشراء، وللبيع 1041250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.