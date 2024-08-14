ارتفاع أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 12:45 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 12:45 مساءً. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدرهم الإماراتي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدرهم الإماراتي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدرهم الإماراتي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أفضل سعر لشراء الدرهم الإماراتي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث صعد سعر الدرهم الإماراتي بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 13.47 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.42 جنيها، وسعر البيع 13.46 جنيها.

بنك مصر: الدرهم الإماراتي يسجل 13.44 جنيها للشراء و 13.48 جنيها للبيع.

كريدي أجريكول: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.41 جنيها، وللبيع 13.44 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.36 جنيها، وسعر البيع 13.45 جنيها.

بنك البركة: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.43 جنيها للشراء و 13.46 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.43 جنيها، وللبيع عند 13.46 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.47 جنيها للشراء و 13.50 للبيع.

ميد بنك: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.39 جنيها وبيعه بسعر 13.46 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.44 جنيها، وللبيع 13.49 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.44 جنيها، وللبيع 13.48 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.18 جنيها، وللبيع 13.48 جنيها.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.32 جنيها، وسعر البيع 13.55 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.40 جنيها، وللبيع 13.46 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.45 جنيها للشراء و 13.49 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.38 جنيها، وللبيع 13.46 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.34 جنيها، وللبيع عند 13.46 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.40 جنيها للشراء و 13.45 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.36 جنيها وبيعه بسعر 13.42 جنيها.

المصرف العربي الدولي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.45 جنيها، وللبيع 13.48 جنيها.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.44 جنيها، وسعر البيع 13.48 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.44 جنيها، وللبيع 13.49 جنيها.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.41 جنيها، وسعر البيع هو 13.43 جنيها.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.41 جنيها، وسعر البيع 13.48 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.