ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 12:45 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر الأربعاء 14 أغسطس الساعة 12:45 مساءً. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدولار الأمريكي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدولار الأمريكي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أفضل سعر لشراء الدولار الأمريكي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث سجل الدولار الأمريكي زيادة أمام الجنيه المصري بقيمة 2 قرشًا ليصل إلى 49.47 جنيهًا.

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.31 جنيها للشراء و 49.44 للبيع.

بنك مصر: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.42 جنيها وبيعه بسعر 49.52 جنيها.

كريدي أجريكول: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.36 جنيها، وللبيع عند 49.46 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.35 جنيها، وسعر البيع 49.45 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.45 جنيها، وللبيع عند 49.55 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.32 جنيها، وللبيع 49.42 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.47 جنيها، وسعر البيع 49.57 جنيها.

ميد بنك: الدولار الأمريكي يسجل 49.35 جنيها للشراء و 49.45 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.45 جنيها وبيعه بسعر 49.55 جنيها.

البنك الأهلي المصري: الدولار الأمريكي يسجل 49.41 جنيها للشراء و 49.51 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.40 جنيها، وسعر البيع هو 49.50 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.42 جنيها للشراء و 49.52 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.35 جنيها، وسعر البيع 49.45 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.45 جنيها، وللبيع عند 49.55 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.30 جنيها، وللبيع 49.40 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.35 جنيها وبيعه بسعر 49.45 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: الدولار الأمريكي يسجل 49.30 جنيها للشراء و 49.40 جنيها للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.35 جنيها، وللبيع عند 49.45 جنيها.

البنك التجاري الدولي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.42 جنيها وبيعه بسعر 49.52 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.15 جنيها وبيعه بسعر 49.25 جنيها.

المصرف العربي الدولي: الدولار الأمريكي يسجل 49.32 جنيها للشراء و 49.42 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.43 جنيها، وللبيع 49.53 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.45 جنيها، وللبيع 49.55 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.38 جنيها، وللبيع 49.48 جنيها.

بنك HSBC: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.25 جنيها للشراء و 49.35 للبيع.

بنك قطر الوطني: الدولار الأمريكي يسجل 49.41 جنيها للشراء و 49.51 جنيها للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.