تحديث 12:45 مساءًا: ارتفاع بقيمة 2 قرشًا لسعر اليورو الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر اليورو اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 12:45 مساءً. حيث يُعد اليورو من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار اليورو في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار اليورو بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار اليورو الحالية.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أفضل سعر لشراء اليورو حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع اليورو بمقدار 2 قرشًا ليصل إلى 54.34 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: اليورو يسجل 53.86 جنيها للشراء و 54.01 جنيها للبيع.

بنك مصر: سعر اليورو للشراء هو 54.29 جنيها، وللبيع 54.57 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.22 جنيها، وسعر البيع هو 54.46 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء اليورو 54.21 جنيها، وسعر البيع 54.50 جنيها.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.32 جنيها، وسعر البيع هو 54.59 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء اليورو 54.18 جنيها، وسعر البيع 54.35 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر اليورو الآن 54.34 جنيها للشراء و 54.64 للبيع.

ميد بنك: بلغ سعر شراء اليورو 54.35 جنيها، وسعر البيع 54.54 جنيها.

بنك قناة السويس: سجل سعر اليورو 54.32 جنيها للشراء و 54.60 للبيع.

البنك الأهلي المصري: اليورو يسجل 54.28 جنيها للشراء و 54.58 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: سعر اليورو للشراء هو 53.99 جنيها، وللبيع 54.58 جنيها.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء اليورو 54.29 جنيها، وسعر البيع 54.50 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.21 جنيها، وسعر البيع هو 54.39 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر اليورو 54.01 جنيها للشراء و 54.59 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر اليورو الآن 54.16 جنيها للشراء و 54.33 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.21 جنيها، وللبيع عند 54.39 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء اليورو 53.81 جنيها، وسعر البيع 54.05 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.21 جنيها، وسعر البيع هو 54.53 جنيها.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء اليورو 54.29 جنيها، وسعر البيع 54.61 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر اليورو الآن 53.79 جنيها للشراء و 53.99 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر اليورو 54.18 جنيها للشراء و 54.50 للبيع.

بنك الإسكندرية: سجل سعر اليورو 54.28 جنيها للشراء و 54.57 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.32 جنيها، وللبيع عند 54.61 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: اليورو يسجل 54.24 جنيها للشراء و 54.56 جنيها للبيع.

بنك HSBC: اليورو يسجل 53.64 جنيها للشراء و 54.00 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: سجل سعر اليورو 54.28 جنيها للشراء و 54.54 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.