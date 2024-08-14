ارتفاع أسعار الريال السعودي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 12:45 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 12:45 مساءً. حيث يُعد الريال السعودي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الريال السعودي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الريال السعودي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الريال السعودي الحالية.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أعلى سعر لشراء الريال السعودي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث صعد سعر الريال السعودي بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 13.18 جنيهًا

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر الريال السعودي 13.13 جنيها للشراء و 13.17 للبيع.

بنك مصر: الريال السعودي يسجل 13.14 جنيها للشراء و 13.19 جنيها للبيع.

كريدي أجريكول: الريال السعودي يسجل 13.14 جنيها للشراء و 13.19 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.03 جنيها، وللبيع عند 13.21 جنيها.

بنك البركة: سجل سعر الريال السعودي 13.10 جنيها للشراء و 13.20 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.14 جنيها، وللبيع عند 13.16 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.18 جنيها، وللبيع عند 13.20 جنيها.

ميد بنك: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.11 جنيها، وللبيع 13.19 جنيها.

بنك قناة السويس: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.12 جنيها، وللبيع 13.21 جنيها.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.14 جنيها، وسعر البيع 13.19 جنيها.

المصرف المتحد: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.74 جنيها، وللبيع عند 13.20 جنيها.

بنك الكويت الوطني: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.08 جنيها، وللبيع عند 13.21 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الريال السعودي يسجل 13.07 جنيها للشراء و 13.17 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.16 جنيها، وسعر البيع 13.21 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: شراء الريال السعودي بسعر 12.81 جنيها وبيعه بسعر 13.16 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: الريال السعودي يسجل 13.02 جنيها للشراء و 13.17 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.82 جنيها، وسعر البيع هو 13.17 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.95 جنيها، وللبيع عند 13.17 جنيها.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.11 جنيها، وسعر البيع 13.19 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سجل سعر الريال السعودي 13.03 جنيها للشراء و 13.14 للبيع.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.14 جنيها، وسعر البيع 13.16 جنيها.

بنك الإسكندرية: الريال السعودي يسجل 13.17 جنيها للشراء و 13.19 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المتحد: شراء الريال السعودي بسعر 13.17 جنيها وبيعه بسعر 13.20 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: شراء الريال السعودي بسعر 13.12 جنيها وبيعه بسعر 13.18 جنيها.

بنك HSBC: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.12 جنيها، وللبيع عند 13.15 جنيها.

بنك قطر الوطني: شراء الريال السعودي بسعر 13.07 جنيها وبيعه بسعر 13.19 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.