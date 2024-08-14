ارتفاع بسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 12:45 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر الأربعاء 14 أغسطس الساعة 12:45 مساءً. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدرهم الإماراتي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدرهم الإماراتي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع الدرهم الإماراتي بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 13.47 جنيهًا.

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.42 جنيها، وللبيع 13.46 جنيها.

بنك مصر: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.44 جنيها، وللبيع 13.48 جنيها.

كريدي أجريكول: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.42 جنيها للشراء و 13.46 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.37 جنيها، وللبيع 13.46 جنيها.

بنك البركة: الدرهم الإماراتي يسجل 13.46 جنيها للشراء و 13.49 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.43 جنيها، وسعر البيع 13.46 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.47 جنيها، وللبيع 13.50 جنيها.

ميد بنك: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.41 جنيها، وللبيع 13.48 جنيها.

بنك قناة السويس: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.44 جنيها وبيعه بسعر 13.49 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.44 جنيها، وسعر البيع هو 13.48 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.17 جنيها للشراء و 13.48 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.32 جنيها للشراء و 13.55 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.40 جنيها، وللبيع 13.46 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.45 جنيها، وسعر البيع هو 13.49 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.38 جنيها، وللبيع 13.46 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.34 جنيها للشراء و 13.46 للبيع.

البنك التجاري الدولي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.43 جنيها، وللبيع عند 13.48 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.36 جنيها للشراء و 13.42 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.43 جنيها، وسعر البيع هو 13.46 جنيها.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.44 جنيها، وسعر البيع 13.48 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.42 جنيها، وسعر البيع 13.47 جنيها.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.41 جنيها، وسعر البيع هو 13.43 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.41 جنيها، وسعر البيع هو 13.48 جنيها.

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