تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5000 للشراء في تحديث 10:55 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 4 أبريل الساعة 10:55 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5023 جنيهًا للبيع و5000 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 29 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 22 ليسجل 4604 جنيهًا للبيع و4583 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 27 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 25 جنيهًا ليبلغ 4395 جنيهًا للبيع و4375 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4420 جنيهًا للبيع و4400 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3767 جنيهًا للبيع و3750 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 21 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3789 جنيهًا للبيع و 3771 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 2930 جنيهًا للبيع و2917 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 16 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2947 جنيهًا للبيع و2933 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2511 جنيهًا للبيع و2500 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 14 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2526 جنيهًا للبيع و2514 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 156228 جنيهًا للبيع و155518 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 888 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 157117 جنيهًا للبيع و156406 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 35160 جنيهًا للبيع و35000 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 200 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 4 أبريل الساعة 10:55 صباحًا )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4375 جنيه للشراء، وللبيع 4395 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 21875 جنيه للشراء، وللبيع 21975 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 43750 جنيه للشراء، وللبيع 43950 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 109375 جنيه للشراء، وللبيع 109875 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 218750 جنيه للشراء، وللبيع 219750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 437500 جنيه للشراء، وللبيع 439500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 656250 جنيه للشراء، وللبيع 659250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 875000 جنيه للشراء، وللبيع 879000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1093750 جنيه للشراء، وللبيع 1098750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.