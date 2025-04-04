ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5006 للشراء في تحديث 11:00 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 4 أبريل الساعة 11:00 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 5029 جنيهًا للبيع و5006 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 4610 جنيهًا للبيع و4589 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4604 جنيهًا للبيع و4583 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4400 جنيهًا للبيع و4380 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4395 جنيهًا للبيع و 4375 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3771 جنيهًا للبيع و3754 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3767 جنيهًا للبيع و3750 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 2933 جنيهًا للبيع و2920 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2930 جنيهًا للبيع و2917 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2514 جنيهًا للبيع و2503 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2511 جنيهًا للبيع و2500 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 156406 جنيهًا للبيع و155695 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 177 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 35200 جنيهًا للبيع و35040 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 4 أبريل الساعة 11:00 صباحًا )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4380 جنيه للشراء، وللبيع 4400 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 21900 جنيه للشراء، وللبيع 22000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 43800 جنيه للشراء، وللبيع 44000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 109500 جنيه للشراء، وللبيع 110000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 219000 جنيه للشراء، وللبيع 220000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 438000 جنيه للشراء، وللبيع 440000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 657000 جنيه للشراء، وللبيع 660000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 876000 جنيه للشراء، وللبيع 880000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1095000 جنيه للشراء، وللبيع 1100000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.