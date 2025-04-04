ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5017 للشراء في تحديث 11:25 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 4 أبريل الساعة 11:25 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 5040 جنيهًا للبيع و5017 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 11 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5029 جنيهًا للبيع و5006 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4620 جنيهًا للبيع و4599 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليسجل 4410 جنيهًا للبيع و4390 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 9 جنيهًا ليبلغ 3780 جنيهًا للبيع و3763 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3771 جنيهًا للبيع و3754 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2940 جنيهًا للبيع و2927 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 7 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2933 جنيهًا للبيع و 2920 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2520 جنيهًا للبيع و2509 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2514 جنيهًا للبيع و2503 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 156762 جنيهًا للبيع و156051 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 356 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 156406 جنيهًا للبيع و155695 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 35280 جنيهًا للبيع و35120 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 35200 جنيهًا للبيع و35040 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 4 أبريل الساعة 11:25 صباحًا )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4390 جنيه للشراء، وللبيع 4410 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 21950 جنيه للشراء، وللبيع 22050 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 43900 جنيه للشراء، وللبيع 44100 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 109750 جنيه للشراء، وللبيع 110250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 219500 جنيه للشراء، وللبيع 220500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 439000 جنيه للشراء، وللبيع 441000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 658500 جنيه للشراء، وللبيع 661500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 878000 جنيه للشراء، وللبيع 882000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1097500 جنيه للشراء، وللبيع 1102500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.