تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5011 للشراء في تحديث 11:45 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 4 أبريل الساعة 11:45 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5034 جنيهًا للبيع و5011 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 22 ليسجل 4615 جنيهًا للبيع و4594 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4405 جنيهًا للبيع و4385 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4410 جنيهًا للبيع و4390 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3776 جنيهًا للبيع و3759 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3780 جنيهًا للبيع و 3763 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 2937 جنيهًا للبيع و2923 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2940 جنيهًا للبيع و2927 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2517 جنيهًا للبيع و2506 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2520 جنيهًا للبيع و2509 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 156584 جنيهًا للبيع و155873 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 156762 جنيهًا للبيع و156051 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 35240 جنيهًا للبيع و35080 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 4 أبريل الساعة 11:45 صباحًا )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4385 جنيه للشراء، وللبيع 4405 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 21925 جنيه للشراء، وللبيع 22025 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 43850 جنيه للشراء، وللبيع 44050 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 109625 جنيه للشراء، وللبيع 110125 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 219250 جنيه للشراء، وللبيع 220250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 438500 جنيه للشراء، وللبيع 440500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 657750 جنيه للشراء، وللبيع 660750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 877000 جنيه للشراء، وللبيع 881000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1096250 جنيه للشراء، وللبيع 1101250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.