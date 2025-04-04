ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5017 للشراء في تحديث 12:00 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 4 أبريل الساعة 12:00 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5040 جنيهًا للبيع و5017 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليسجل 4620 جنيهًا للبيع و4599 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4410 جنيهًا للبيع و4390 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4405 جنيهًا للبيع و4385 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3780 جنيهًا للبيع و3763 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3776 جنيهًا للبيع و 3759 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 2940 جنيهًا للبيع و2927 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2937 جنيهًا للبيع و2923 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2520 جنيهًا للبيع و2509 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2517 جنيهًا للبيع و2506 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 156762 جنيهًا للبيع و156051 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 156584 جنيهًا للبيع و155873 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 35280 جنيهًا للبيع و35120 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 4 أبريل الساعة 12:00 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4390 جنيه للشراء، وللبيع 4410 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 21950 جنيه للشراء، وللبيع 22050 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 43900 جنيه للشراء، وللبيع 44100 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 109750 جنيه للشراء، وللبيع 110250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 219500 جنيه للشراء، وللبيع 220500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 439000 جنيه للشراء، وللبيع 441000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 658500 جنيه للشراء، وللبيع 661500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 878000 جنيه للشراء، وللبيع 882000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1097500 جنيه للشراء، وللبيع 1102500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.