ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5023 للشراء في تحديث 12:15 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 4 أبريل الساعة 12:15 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5046 جنيهًا للبيع و5023 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5040 جنيهًا للبيع و5017 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 4625 جنيهًا للبيع و4604 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4620 جنيهًا للبيع و4599 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 4415 جنيهًا للبيع و4395 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4410 جنيهًا للبيع و4390 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3784 جنيهًا للبيع و3767 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليسجل 2943 جنيهًا للبيع و2930 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 2 جنيهًا ليبلغ 2523 جنيهًا للبيع و2511 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2520 جنيهًا للبيع و2509 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 156939 جنيهًا للبيع و156228 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 177 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 156762 جنيهًا للبيع و 156051 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 35320 جنيهًا للبيع و35160 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 35280 جنيهًا للبيع و35120 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 4 أبريل الساعة 12:15 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4395 جنيه للشراء، وللبيع 4415 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 21975 جنيه للشراء، وللبيع 22075 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 43950 جنيه للشراء، وللبيع 44150 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 109875 جنيه للشراء، وللبيع 110375 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 219750 جنيه للشراء، وللبيع 220750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 439500 جنيه للشراء، وللبيع 441500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 659250 جنيه للشراء، وللبيع 662250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 879000 جنيه للشراء، وللبيع 883000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1098750 جنيه للشراء، وللبيع 1103750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.