ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5034 للشراء في تحديث 12:45 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 4 أبريل الساعة 12:45 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 5057 جنيهًا للبيع و5034 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 11 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5046 جنيهًا للبيع و5023 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4636 جنيهًا للبيع و4615 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 11 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 21 ليسجل 4425 جنيهًا للبيع و4405 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 9 جنيهًا ليبلغ 3793 جنيهًا للبيع و3776 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3784 جنيهًا للبيع و3767 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2950 جنيهًا للبيع و2937 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 7 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2943 جنيهًا للبيع و 2930 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2529 جنيهًا للبيع و2517 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2523 جنيهًا للبيع و2511 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 157295 جنيهًا للبيع و156584 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 356 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 156939 جنيهًا للبيع و156228 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 35400 جنيهًا للبيع و35240 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 35320 جنيهًا للبيع و35160 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3100.29 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 4 أبريل الساعة 12:45 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4405 جنيه للشراء، وللبيع 4425 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22025 جنيه للشراء، وللبيع 22125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 44050 جنيه للشراء، وللبيع 44250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 110125 جنيه للشراء، وللبيع 110625 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 220250 جنيه للشراء، وللبيع 221250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 440500 جنيه للشراء، وللبيع 442500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 660750 جنيه للشراء، وللبيع 663750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 881000 جنيه للشراء، وللبيع 885000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1101250 جنيه للشراء، وللبيع 1106250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.