تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5029 للشراء في تحديث 01:05 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 4 أبريل الساعة 1:05 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 5057 جنيهًا للبيع و5029 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5057 جنيهًا للبيع و5034 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4636 جنيهًا للبيع و4610 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 21 ليسجل 4425 جنيهًا للبيع و4400 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 3793 جنيهًا للبيع و3771 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3793 جنيهًا للبيع و3776 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2950 جنيهًا للبيع و2933 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2950 جنيهًا للبيع و 2937 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2529 جنيهًا للبيع و2514 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2529 جنيهًا للبيع و2517 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 157295 جنيهًا للبيع و156406 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 178 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 157295 جنيهًا للبيع و156584 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 35400 جنيهًا للبيع و35200 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 35400 جنيهًا للبيع و35240 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3110.13 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 4 أبريل الساعة 1:05 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4400 جنيه للشراء، وللبيع 4425 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22000 جنيه للشراء، وللبيع 22125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 44000 جنيه للشراء، وللبيع 44250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 110000 جنيه للشراء، وللبيع 110625 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 220000 جنيه للشراء، وللبيع 221250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 440000 جنيه للشراء، وللبيع 442500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 660000 جنيه للشراء، وللبيع 663750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 880000 جنيه للشراء، وللبيع 885000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1100000 جنيه للشراء، وللبيع 1106250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.