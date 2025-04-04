ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5034 للشراء في تحديث 01:15 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الجمعة 4 أبريل الساعة 1:15 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 5057 جنيهًا للبيع و5034 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4636 جنيهًا للبيع و4615 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4636 جنيهًا للبيع و4610 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4425 جنيهًا للبيع و4405 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4425 جنيهًا للبيع و 4400 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3793 جنيهًا للبيع و3776 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3793 جنيهًا للبيع و3771 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 2950 جنيهًا للبيع و2937 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2950 جنيهًا للبيع و2933 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2529 جنيهًا للبيع و2517 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2529 جنيهًا للبيع و2514 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 157295 جنيهًا للبيع و156584 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 178 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 35400 جنيهًا للبيع و35240 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 4 أبريل الساعة 1:15 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4405 جنيه للشراء، وللبيع 4425 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22025 جنيه للشراء، وللبيع 22125 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 44050 جنيه للشراء، وللبيع 44250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 110125 جنيه للشراء، وللبيع 110625 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 220250 جنيه للشراء، وللبيع 221250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 440500 جنيه للشراء، وللبيع 442500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 660750 جنيه للشراء، وللبيع 663750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 881000 جنيه للشراء، وللبيع 885000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1101250 جنيه للشراء، وللبيع 1106250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.