ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5051 للشراء في تحديث 01:30 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الجمعة 4 أبريل الساعة 1:30 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 5074 جنيهًا للبيع و5051 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 17 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5057 جنيهًا للبيع و5034 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصبح 4651 جنيهًا للبيع و4630 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 15 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4636 جنيهًا للبيع و4615 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4440 جنيهًا للبيع و4420 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 15 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 18 ليسجل 3806 جنيهًا للبيع و3789 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 13 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 2960 جنيهًا للبيع و2947 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2950 جنيهًا للبيع و2937 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2537 جنيهًا للبيع و2526 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 9 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2529 جنيهًا للبيع و 2517 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 157828 جنيهًا للبيع و157117 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 533 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 157295 جنيهًا للبيع و156584 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 35520 جنيهًا للبيع و35360 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 120 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 35400 جنيهًا للبيع و35240 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 4 أبريل الساعة 1:30 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4420 جنيه للشراء، وللبيع 4440 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22100 جنيه للشراء، وللبيع 22200 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 44200 جنيه للشراء، وللبيع 44400 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 110500 جنيه للشراء، وللبيع 111000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 221000 جنيه للشراء، وللبيع 222000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 442000 جنيه للشراء، وللبيع 444000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 663000 جنيه للشراء، وللبيع 666000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 884000 جنيه للشراء، وللبيع 888000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1105000 جنيه للشراء، وللبيع 1110000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.