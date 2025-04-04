تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5040 للشراء في تحديث 01:40 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الجمعة 4 أبريل الساعة 1:40 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 11 جنيهًا ليبلغ 5063 جنيهًا للبيع و5040 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 5074 جنيهًا للبيع و5051 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4641 جنيهًا للبيع و4620 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4651 جنيهًا للبيع و 4630 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4430 جنيهًا للبيع و4410 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4440 جنيهًا للبيع و4420 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى 3797 جنيهًا للبيع و3780 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 9 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3806 جنيهًا للبيع و3789 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 2953 جنيهًا للبيع و2940 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 7 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2960 جنيهًا للبيع و2947 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2531 جنيهًا للبيع و2520 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الاونصة ليسجل 157473 جنيهًا للبيع و156762 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 355 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

كما شهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا بقيمة 80 جنيهًا ليبلغ 35440 جنيهًا للبيع و35280 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 35520 جنيهًا للبيع و35360 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3128.52 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 0 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3110.13 جنيهًا للبيع و 0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 4 أبريل الساعة 1:40 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4410 جنيه للشراء، وللبيع 4430 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22050 جنيه للشراء، وللبيع 22150 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 44100 جنيه للشراء، وللبيع 44300 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 110250 جنيه للشراء، وللبيع 110750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 220500 جنيه للشراء، وللبيع 221500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 441000 جنيه للشراء، وللبيع 443000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 661500 جنيه للشراء، وللبيع 664500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 882000 جنيه للشراء، وللبيع 886000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1102500 جنيه للشراء، وللبيع 1107500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.