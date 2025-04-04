تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5034 للشراء في تحديث 01:50 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الجمعة 4 أبريل الساعة 1:50 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5057 جنيهًا للبيع و5034 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5063 جنيهًا للبيع و 5040 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4636 جنيهًا للبيع و4615 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4641 جنيهًا للبيع و4620 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4425 جنيهًا للبيع و4405 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4430 جنيهًا للبيع و4410 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 3793 جنيهًا للبيع و3776 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3797 جنيهًا للبيع و3780 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 2950 جنيهًا للبيع و2937 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 12 ليسجل 2529 جنيهًا للبيع و2517 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 178 جنيهًا ليبلغ 157295 جنيهًا للبيع و156584 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 157473 جنيهًا للبيع و156762 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 35400 جنيهًا للبيع و35240 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 35440 جنيهًا للبيع و 35280 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 4 أبريل الساعة 1:50 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4405 جنيه للشراء، وللبيع 4425 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22025 جنيه للشراء، وللبيع 22125 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 44050 جنيه للشراء، وللبيع 44250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 110125 جنيه للشراء، وللبيع 110625 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 220250 جنيه للشراء، وللبيع 221250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 440500 جنيه للشراء، وللبيع 442500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 660750 جنيه للشراء، وللبيع 663750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 881000 جنيه للشراء، وللبيع 885000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1101250 جنيه للشراء، وللبيع 1106250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.