تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5023 للشراء في تحديث 02:15 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الجمعة 4 أبريل الساعة 2:15 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 5046 جنيهًا للبيع و5023 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 11 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5057 جنيهًا للبيع و5034 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4625 جنيهًا للبيع و4604 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 11 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 21 ليسجل 4415 جنيهًا للبيع و4395 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 9 جنيهًا ليبلغ 3784 جنيهًا للبيع و3767 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3793 جنيهًا للبيع و3776 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2943 جنيهًا للبيع و2930 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 7 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2950 جنيهًا للبيع و 2937 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2523 جنيهًا للبيع و2511 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2529 جنيهًا للبيع و2517 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 156939 جنيهًا للبيع و156228 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 356 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 157295 جنيهًا للبيع و156584 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 35320 جنيهًا للبيع و35160 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 80 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 35400 جنيهًا للبيع و35240 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 4 أبريل الساعة 2:15 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4395 جنيه للشراء، وللبيع 4415 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 21975 جنيه للشراء، وللبيع 22075 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 43950 جنيه للشراء، وللبيع 44150 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 109875 جنيه للشراء، وللبيع 110375 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 219750 جنيه للشراء، وللبيع 220750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 439500 جنيه للشراء، وللبيع 441500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 659250 جنيه للشراء، وللبيع 662250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 879000 جنيه للشراء، وللبيع 883000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1098750 جنيه للشراء، وللبيع 1103750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.