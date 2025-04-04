تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5017 للشراء في تحديث 02:40 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الجمعة 4 أبريل الساعة 2:40 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5040 جنيهًا للبيع و5017 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 22 ليسجل 4620 جنيهًا للبيع و4599 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4410 جنيهًا للبيع و4390 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4415 جنيهًا للبيع و4395 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3780 جنيهًا للبيع و3763 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3784 جنيهًا للبيع و 3767 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 2940 جنيهًا للبيع و2927 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2943 جنيهًا للبيع و2930 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2520 جنيهًا للبيع و2509 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 2 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2523 جنيهًا للبيع و2511 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 156762 جنيهًا للبيع و156051 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 177 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 156939 جنيهًا للبيع و156228 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 35280 جنيهًا للبيع و35120 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 3092.34 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالدولار.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 4 أبريل الساعة 2:40 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4390 جنيه للشراء، وللبيع 4410 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 21950 جنيه للشراء، وللبيع 22050 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 43900 جنيه للشراء، وللبيع 44100 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 109750 جنيه للشراء، وللبيع 110250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 219500 جنيه للشراء، وللبيع 220500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 439000 جنيه للشراء، وللبيع 441000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 658500 جنيه للشراء، وللبيع 661500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 878000 جنيه للشراء، وللبيع 882000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1097500 جنيه للشراء، وللبيع 1102500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.