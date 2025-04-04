تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5006 للشراء في تحديث 02:50 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الجمعة 4 أبريل الساعة 2:50 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 5029 جنيهًا للبيع و5006 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 11 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5040 جنيهًا للبيع و5017 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 4610 جنيهًا للبيع و4589 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4620 جنيهًا للبيع و4599 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4400 جنيهًا للبيع و4380 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 18 ليسجل 3771 جنيهًا للبيع و3754 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 9 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 7 جنيهًا ليبلغ 2933 جنيهًا للبيع و2920 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2940 جنيهًا للبيع و2927 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2514 جنيهًا للبيع و2503 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2520 جنيهًا للبيع و 2509 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 156406 جنيهًا للبيع و155695 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 356 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 156762 جنيهًا للبيع و156051 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 35200 جنيهًا للبيع و35040 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 80 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 35280 جنيهًا للبيع و35120 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 4 أبريل الساعة 2:50 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4380 جنيه للشراء، وللبيع 4400 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 21900 جنيه للشراء، وللبيع 22000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 43800 جنيه للشراء، وللبيع 44000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 109500 جنيه للشراء، وللبيع 110000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 219000 جنيه للشراء، وللبيع 220000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 438000 جنيه للشراء، وللبيع 440000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 657000 جنيه للشراء، وللبيع 660000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 876000 جنيه للشراء، وللبيع 880000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1095000 جنيه للشراء، وللبيع 1100000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.