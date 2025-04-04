ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5011 للشراء في تحديث 03:15 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الجمعة 4 أبريل الساعة 3:15 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 5034 جنيهًا للبيع و5011 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 5029 جنيهًا للبيع و5006 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4615 جنيهًا للبيع و4594 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4610 جنيهًا للبيع و 4589 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4405 جنيهًا للبيع و4385 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4400 جنيهًا للبيع و4380 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 3776 جنيهًا للبيع و3759 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3771 جنيهًا للبيع و3754 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 2937 جنيهًا للبيع و2923 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2933 جنيهًا للبيع و2920 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2517 جنيهًا للبيع و2506 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الاونصة ليسجل 156584 جنيهًا للبيع و155873 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 35240 جنيهًا للبيع و35080 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 35200 جنيهًا للبيع و35040 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 4 أبريل الساعة 3:15 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4385 جنيه للشراء، وللبيع 4405 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 21925 جنيه للشراء، وللبيع 22025 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 43850 جنيه للشراء، وللبيع 44050 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 109625 جنيه للشراء، وللبيع 110125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 219250 جنيه للشراء، وللبيع 220250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 438500 جنيه للشراء، وللبيع 440500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 657750 جنيه للشراء، وللبيع 660750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 877000 جنيه للشراء، وللبيع 881000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1096250 جنيه للشراء، وللبيع 1101250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.