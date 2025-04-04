تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5000 للشراء في تحديث 03:50 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الجمعة 4 أبريل الساعة 3:50 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5029 جنيهًا للبيع و5000 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 11 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5034 جنيهًا للبيع و 5011 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4610 جنيهًا للبيع و4583 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 11 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4615 جنيهًا للبيع و4594 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4400 جنيهًا للبيع و4375 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4405 جنيهًا للبيع و4385 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 3771 جنيهًا للبيع و3750 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 9 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3776 جنيهًا للبيع و3759 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 2933 جنيهًا للبيع و2917 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 12 ليسجل 2514 جنيهًا للبيع و2500 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 355 جنيهًا ليبلغ 156406 جنيهًا للبيع و155518 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 156584 جنيهًا للبيع و155873 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 35200 جنيهًا للبيع و35000 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 80 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 35240 جنيهًا للبيع و 35080 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 4 أبريل الساعة 3:50 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4375 جنيه للشراء، وللبيع 4400 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 21875 جنيه للشراء، وللبيع 22000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 43750 جنيه للشراء، وللبيع 44000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 109375 جنيه للشراء، وللبيع 110000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 218750 جنيه للشراء، وللبيع 220000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 437500 جنيه للشراء، وللبيع 440000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 656250 جنيه للشراء، وللبيع 660000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 875000 جنيه للشراء، وللبيع 880000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1093750 جنيه للشراء، وللبيع 1100000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.