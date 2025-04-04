تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4983 للشراء في تحديث 04:20 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الجمعة 4 أبريل الساعة 4:20 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5006 جنيهًا للبيع و4983 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 17 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5029 جنيهًا للبيع و5000 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 4589 جنيهًا للبيع و4568 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 15 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4610 جنيهًا للبيع و4583 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 4380 جنيهًا للبيع و4360 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 15 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4400 جنيهًا للبيع و4375 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3754 جنيهًا للبيع و3737 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 13 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 14 ليسجل 2920 جنيهًا للبيع و2907 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 9 جنيهًا ليبلغ 2503 جنيهًا للبيع و2491 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2514 جنيهًا للبيع و2500 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 155695 جنيهًا للبيع و154984 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 534 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 156406 جنيهًا للبيع و 155518 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 35040 جنيهًا للبيع و34880 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 120 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 35200 جنيهًا للبيع و35000 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 4 أبريل الساعة 4:20 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4360 جنيه للشراء، وللبيع 4380 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 21800 جنيه للشراء، وللبيع 21900 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 43600 جنيه للشراء، وللبيع 43800 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 109000 جنيه للشراء، وللبيع 109500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 218000 جنيه للشراء، وللبيع 219000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 436000 جنيه للشراء، وللبيع 438000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 654000 جنيه للشراء، وللبيع 657000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 872000 جنيه للشراء، وللبيع 876000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1090000 جنيه للشراء، وللبيع 1095000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.