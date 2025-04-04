ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4989 للشراء في تحديث 04:30 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الجمعة 4 أبريل الساعة 4:30 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5011 جنيهًا للبيع و4989 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5006 جنيهًا للبيع و4983 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 4594 جنيهًا للبيع و4573 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4589 جنيهًا للبيع و4568 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 4385 جنيهًا للبيع و4365 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4380 جنيهًا للبيع و4360 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3759 جنيهًا للبيع و3741 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليسجل 2923 جنيهًا للبيع و2910 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2506 جنيهًا للبيع و2494 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2503 جنيهًا للبيع و2491 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 155873 جنيهًا للبيع و155162 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 178 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 155695 جنيهًا للبيع و 154984 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 35080 جنيهًا للبيع و34920 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 35040 جنيهًا للبيع و34880 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 4 أبريل الساعة 4:30 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4365 جنيه للشراء، وللبيع 4385 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 21825 جنيه للشراء، وللبيع 21925 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 43650 جنيه للشراء، وللبيع 43850 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 109125 جنيه للشراء، وللبيع 109625 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 218250 جنيه للشراء، وللبيع 219250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 436500 جنيه للشراء، وللبيع 438500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 654750 جنيه للشراء، وللبيع 657750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 873000 جنيه للشراء، وللبيع 877000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1091250 جنيه للشراء، وللبيع 1096250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.