تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4983 للشراء في تحديث 04:50 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 4 أبريل الساعة 4:50 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 5006 جنيهًا للبيع و4983 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 5011 جنيهًا للبيع و4989 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4589 جنيهًا للبيع و4568 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4594 جنيهًا للبيع و 4573 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4380 جنيهًا للبيع و4360 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4385 جنيهًا للبيع و4365 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى 3754 جنيهًا للبيع و3737 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3759 جنيهًا للبيع و3741 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 2920 جنيهًا للبيع و2907 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2923 جنيهًا للبيع و2910 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2503 جنيهًا للبيع و2491 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الاونصة ليسجل 155695 جنيهًا للبيع و154984 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 178 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

كما شهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 35040 جنيهًا للبيع و34880 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 35080 جنيهًا للبيع و34920 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 4 أبريل الساعة 4:50 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4360 جنيه للشراء، وللبيع 4380 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 21800 جنيه للشراء، وللبيع 21900 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 43600 جنيه للشراء، وللبيع 43800 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 109000 جنيه للشراء، وللبيع 109500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 218000 جنيه للشراء، وللبيع 219000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 436000 جنيه للشراء، وللبيع 438000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 654000 جنيه للشراء، وللبيع 657000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 872000 جنيه للشراء، وللبيع 876000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1090000 جنيه للشراء، وللبيع 1095000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.