تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4971 للشراء في تحديث 05:10 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 4 أبريل الساعة 5:10 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 4994 جنيهًا للبيع و4971 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 12 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5006 جنيهًا للبيع و4983 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 4578 جنيهًا للبيع و4557 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 11 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4589 جنيهًا للبيع و4568 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 4370 جنيهًا للبيع و4350 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4380 جنيهًا للبيع و4360 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3746 جنيهًا للبيع و3729 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 8 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 14 ليسجل 2913 جنيهًا للبيع و2900 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 7 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 2497 جنيهًا للبيع و2486 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2503 جنيهًا للبيع و2491 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 155340 جنيهًا للبيع و154629 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 355 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 155695 جنيهًا للبيع و 154984 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 34960 جنيهًا للبيع و34800 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 80 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 35040 جنيهًا للبيع و34880 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصل إلى 3041.07 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3052.6 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 4 أبريل الساعة 5:10 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4350 جنيه للشراء، وللبيع 4370 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 21750 جنيه للشراء، وللبيع 21850 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 43500 جنيه للشراء، وللبيع 43700 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 108750 جنيه للشراء، وللبيع 109250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 217500 جنيه للشراء، وللبيع 218500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 435000 جنيه للشراء، وللبيع 437000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 652500 جنيه للشراء، وللبيع 655500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 870000 جنيه للشراء، وللبيع 874000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1087500 جنيه للشراء، وللبيع 1092500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.