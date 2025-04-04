ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4994 للشراء في تحديث 05:25 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 4 أبريل الساعة 5:25 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 5017 جنيهًا للبيع و4994 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 23 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4994 جنيهًا للبيع و4971 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصبح 4599 جنيهًا للبيع و4578 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 21 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4578 جنيهًا للبيع و4557 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4390 جنيهًا للبيع و4370 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 20 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 18 ليسجل 3763 جنيهًا للبيع و3746 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 17 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 13 جنيهًا ليبلغ 2927 جنيهًا للبيع و2913 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2913 جنيهًا للبيع و2900 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2509 جنيهًا للبيع و2497 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 11 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2497 جنيهًا للبيع و 2486 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 156051 جنيهًا للبيع و155340 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 711 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 155340 جنيهًا للبيع و154629 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 35120 جنيهًا للبيع و34960 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 160 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 34960 جنيهًا للبيع و34800 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 4 أبريل الساعة 5:25 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4370 جنيه للشراء، وللبيع 4390 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 21850 جنيه للشراء، وللبيع 21950 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 43700 جنيه للشراء، وللبيع 43900 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 109250 جنيه للشراء، وللبيع 109750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 218500 جنيه للشراء، وللبيع 219500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 437000 جنيه للشراء، وللبيع 439000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 655500 جنيه للشراء، وللبيع 658500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 874000 جنيه للشراء، وللبيع 878000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1092500 جنيه للشراء، وللبيع 1097500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.