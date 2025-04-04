تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4983 للشراء في تحديث 05:30 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الجمعة 4 أبريل الساعة 5:30 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 5011 جنيهًا للبيع و4983 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 11 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5017 جنيهًا للبيع و4994 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 4594 جنيهًا للبيع و4568 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4599 جنيهًا للبيع و4578 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4385 جنيهًا للبيع و4360 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 18 ليسجل 3759 جنيهًا للبيع و3737 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 9 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 2923 جنيهًا للبيع و2907 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2927 جنيهًا للبيع و2913 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2506 جنيهًا للبيع و2491 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2509 جنيهًا للبيع و 2497 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 155873 جنيهًا للبيع و154984 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 356 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 156051 جنيهًا للبيع و155340 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 35080 جنيهًا للبيع و34880 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 80 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 35120 جنيهًا للبيع و34960 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 4 أبريل الساعة 5:30 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4360 جنيه للشراء، وللبيع 4385 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 21800 جنيه للشراء، وللبيع 21925 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 43600 جنيه للشراء، وللبيع 43850 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 109000 جنيه للشراء، وللبيع 109625 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 218000 جنيه للشراء، وللبيع 219250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 436000 جنيه للشراء، وللبيع 438500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 654000 جنيه للشراء، وللبيع 657750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 872000 جنيه للشراء، وللبيع 877000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1090000 جنيه للشراء، وللبيع 1096250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.