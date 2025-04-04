تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4971 للشراء في تحديث 05:40 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الجمعة 4 أبريل الساعة 5:40 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4994 جنيهًا للبيع و4971 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 12 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5011 جنيهًا للبيع و 4983 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4578 جنيهًا للبيع و4557 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 11 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4594 جنيهًا للبيع و4568 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4370 جنيهًا للبيع و4350 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4385 جنيهًا للبيع و4360 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 3746 جنيهًا للبيع و3729 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 8 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3759 جنيهًا للبيع و3737 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 2913 جنيهًا للبيع و2900 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 7 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 12 ليسجل 2497 جنيهًا للبيع و2486 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 355 جنيهًا ليبلغ 155340 جنيهًا للبيع و154629 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 155873 جنيهًا للبيع و154984 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 34960 جنيهًا للبيع و34800 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 80 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 35080 جنيهًا للبيع و 34880 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3034.72 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 0 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3041.07 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 4 أبريل الساعة 5:40 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4350 جنيه للشراء، وللبيع 4370 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 21750 جنيه للشراء، وللبيع 21850 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 43500 جنيه للشراء، وللبيع 43700 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 108750 جنيه للشراء، وللبيع 109250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 217500 جنيه للشراء، وللبيع 218500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 435000 جنيه للشراء، وللبيع 437000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 652500 جنيه للشراء، وللبيع 655500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 870000 جنيه للشراء، وللبيع 874000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1087500 جنيه للشراء، وللبيع 1092500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.