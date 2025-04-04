ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4977 للشراء في تحديث 06:50 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 4 أبريل الساعة 6:50 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5000 جنيهًا للبيع و4977 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليسجل 4583 جنيهًا للبيع و4562 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4375 جنيهًا للبيع و4355 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4370 جنيهًا للبيع و4350 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3750 جنيهًا للبيع و3733 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3746 جنيهًا للبيع و 3729 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 2917 جنيهًا للبيع و2903 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2913 جنيهًا للبيع و2900 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2500 جنيهًا للبيع و2489 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2497 جنيهًا للبيع و2486 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 155518 جنيهًا للبيع و154807 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 155340 جنيهًا للبيع و154629 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 35000 جنيهًا للبيع و34840 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 4 أبريل الساعة 6:50 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4355 جنيه للشراء، وللبيع 4375 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 21775 جنيه للشراء، وللبيع 21875 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 43550 جنيه للشراء، وللبيع 43750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 108875 جنيه للشراء، وللبيع 109375 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 217750 جنيه للشراء، وللبيع 218750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 435500 جنيه للشراء، وللبيع 437500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 653250 جنيه للشراء، وللبيع 656250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 871000 جنيه للشراء، وللبيع 875000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1088750 جنيه للشراء، وللبيع 1093750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.