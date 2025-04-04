تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4966 للشراء في تحديث 07:25 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الجمعة 4 أبريل الساعة 7:25 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 4989 جنيهًا للبيع و4966 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 11 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 تراجعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 4573 جنيهًا للبيع و4552 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4583 جنيهًا للبيع و4562 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4365 جنيهًا للبيع و4345 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4375 جنيهًا للبيع و 4355 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3741 جنيهًا للبيع و3724 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 9 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3750 جنيهًا للبيع و3733 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 2910 جنيهًا للبيع و2897 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2917 جنيهًا للبيع و2903 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 انخفاضًا ليصبح 2494 جنيهًا للبيع و2483 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2500 جنيهًا للبيع و2489 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 155162 جنيهًا للبيع و154451 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 356 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 34920 جنيهًا للبيع و34760 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 80 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 4 أبريل الساعة 7:25 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4345 جنيه للشراء، وللبيع 4365 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 21725 جنيه للشراء، وللبيع 21825 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 43450 جنيه للشراء، وللبيع 43650 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 108625 جنيه للشراء، وللبيع 109125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 217250 جنيه للشراء، وللبيع 218250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 434500 جنيه للشراء، وللبيع 436500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 651750 جنيه للشراء، وللبيع 654750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 869000 جنيه للشراء، وللبيع 873000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1086250 جنيه للشراء، وللبيع 1091250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.