ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4971 للشراء في تحديث 07:50 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الجمعة 4 أبريل الساعة 7:50 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4994 جنيهًا للبيع و4971 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4989 جنيهًا للبيع و4966 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4578 جنيهًا للبيع و4557 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4573 جنيهًا للبيع و 4552 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4370 جنيهًا للبيع و4350 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4365 جنيهًا للبيع و4345 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 3746 جنيهًا للبيع و3729 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3741 جنيهًا للبيع و3724 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 2913 جنيهًا للبيع و2900 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2910 جنيهًا للبيع و2897 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2497 جنيهًا للبيع و2486 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الاونصة ليسجل 155340 جنيهًا للبيع و154629 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 34960 جنيهًا للبيع و34800 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 34920 جنيهًا للبيع و34760 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 4 أبريل الساعة 7:50 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4350 جنيه للشراء، وللبيع 4370 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 21750 جنيه للشراء، وللبيع 21850 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 43500 جنيه للشراء، وللبيع 43700 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 108750 جنيه للشراء، وللبيع 109250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 217500 جنيه للشراء، وللبيع 218500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 435000 جنيه للشراء، وللبيع 437000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 652500 جنيه للشراء، وللبيع 655500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 870000 جنيه للشراء، وللبيع 874000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1087500 جنيه للشراء، وللبيع 1092500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.