تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4966 للشراء في تحديث 08:05 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الجمعة 4 أبريل الساعة 8:05 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 4989 جنيهًا للبيع و4966 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4994 جنيهًا للبيع و4971 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 4573 جنيهًا للبيع و4552 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4578 جنيهًا للبيع و4557 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4365 جنيهًا للبيع و4345 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 18 ليسجل 3741 جنيهًا للبيع و3724 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2910 جنيهًا للبيع و2897 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2913 جنيهًا للبيع و2900 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2494 جنيهًا للبيع و2483 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2497 جنيهًا للبيع و 2486 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الاونصة ليصل إلى 155162 جنيهًا للبيع و154451 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 178 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 155340 جنيهًا للبيع و154629 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 34920 جنيهًا للبيع و34760 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 34960 جنيهًا للبيع و34800 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصبح 3024.97 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 0 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3021.51 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 4 أبريل الساعة 8:05 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4345 جنيه للشراء، وللبيع 4365 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 21725 جنيه للشراء، وللبيع 21825 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 43450 جنيه للشراء، وللبيع 43650 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 108625 جنيه للشراء، وللبيع 109125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 217250 جنيه للشراء، وللبيع 218250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 434500 جنيه للشراء، وللبيع 436500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 651750 جنيه للشراء، وللبيع 654750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 869000 جنيه للشراء، وللبيع 873000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1086250 جنيه للشراء، وللبيع 1091250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.