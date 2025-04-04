تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4960 للشراء في تحديث 09:00 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الجمعة 4 أبريل الساعة 9:00 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4983 جنيهًا للبيع و4960 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4989 جنيهًا للبيع و 4966 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4568 جنيهًا للبيع و4547 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4573 جنيهًا للبيع و4552 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4360 جنيهًا للبيع و4340 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4365 جنيهًا للبيع و4345 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 3737 جنيهًا للبيع و3720 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3741 جنيهًا للبيع و3724 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 2907 جنيهًا للبيع و2893 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 12 ليسجل 2491 جنيهًا للبيع و2480 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 178 جنيهًا ليبلغ 154984 جنيهًا للبيع و154273 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 155162 جنيهًا للبيع و154451 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 34880 جنيهًا للبيع و34720 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 34920 جنيهًا للبيع و 34760 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 4 أبريل الساعة 9:00 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4340 جنيه للشراء، وللبيع 4360 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 21700 جنيه للشراء، وللبيع 21800 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 43400 جنيه للشراء، وللبيع 43600 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 108500 جنيه للشراء، وللبيع 109000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 217000 جنيه للشراء، وللبيع 218000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 434000 جنيه للشراء، وللبيع 436000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 651000 جنيه للشراء، وللبيع 654000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 868000 جنيه للشراء، وللبيع 872000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1085000 جنيه للشراء، وللبيع 1090000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.