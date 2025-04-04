ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4971 للشراء في تحديث 09:25 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 4 أبريل الساعة 9:25 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 4994 جنيهًا للبيع و4971 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 11 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 22 ليسجل 4578 جنيهًا للبيع و4557 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 4370 جنيهًا للبيع و4350 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4360 جنيهًا للبيع و4340 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3746 جنيهًا للبيع و3729 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 9 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3737 جنيهًا للبيع و 3720 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 2913 جنيهًا للبيع و2900 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 7 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2907 جنيهًا للبيع و2893 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2497 جنيهًا للبيع و2486 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2491 جنيهًا للبيع و2480 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 155340 جنيهًا للبيع و154629 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 356 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 154984 جنيهًا للبيع و154273 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 34960 جنيهًا للبيع و34800 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 80 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 4 أبريل الساعة 9:25 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4350 جنيه للشراء، وللبيع 4370 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 21750 جنيه للشراء، وللبيع 21850 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 43500 جنيه للشراء، وللبيع 43700 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 108750 جنيه للشراء، وللبيع 109250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 217500 جنيه للشراء، وللبيع 218500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 435000 جنيه للشراء، وللبيع 437000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 652500 جنيه للشراء، وللبيع 655500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 870000 جنيه للشراء، وللبيع 874000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1087500 جنيه للشراء، وللبيع 1092500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.