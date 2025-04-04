ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4983 للشراء في تحديث 10:05 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 4 أبريل الساعة 10:05 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5006 جنيهًا للبيع و4983 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 12 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4994 جنيهًا للبيع و4971 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 4589 جنيهًا للبيع و4568 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 11 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4578 جنيهًا للبيع و4557 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 4380 جنيهًا للبيع و4360 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4370 جنيهًا للبيع و4350 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3754 جنيهًا للبيع و3737 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 8 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليسجل 2920 جنيهًا للبيع و2907 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 7 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 2503 جنيهًا للبيع و2491 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2497 جنيهًا للبيع و2486 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 155695 جنيهًا للبيع و154984 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 355 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 155340 جنيهًا للبيع و 154629 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 35040 جنيهًا للبيع و34880 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 80 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 34960 جنيهًا للبيع و34800 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصل إلى 3036.77 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3032.97 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 4 أبريل الساعة 10:05 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4360 جنيه للشراء، وللبيع 4380 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 21800 جنيه للشراء، وللبيع 21900 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 43600 جنيه للشراء، وللبيع 43800 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 109000 جنيه للشراء، وللبيع 109500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 218000 جنيه للشراء، وللبيع 219000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 436000 جنيه للشراء، وللبيع 438000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 654000 جنيه للشراء، وللبيع 657000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 872000 جنيه للشراء، وللبيع 876000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1090000 جنيه للشراء، وللبيع 1095000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.