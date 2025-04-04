تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4977 للشراء في تحديث 10:15 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 4 أبريل الساعة 10:15 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 5000 جنيهًا للبيع و4977 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5006 جنيهًا للبيع و4983 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4583 جنيهًا للبيع و4562 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 21 ليسجل 4375 جنيهًا للبيع و4355 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 3750 جنيهًا للبيع و3733 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3754 جنيهًا للبيع و3737 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2917 جنيهًا للبيع و2903 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2920 جنيهًا للبيع و 2907 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2500 جنيهًا للبيع و2489 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 2 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2503 جنيهًا للبيع و2491 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 155518 جنيهًا للبيع و154807 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 177 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 155695 جنيهًا للبيع و154984 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 35000 جنيهًا للبيع و34840 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 35040 جنيهًا للبيع و34880 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 4 أبريل الساعة 10:15 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4355 جنيه للشراء، وللبيع 4375 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 21775 جنيه للشراء، وللبيع 21875 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 43550 جنيه للشراء، وللبيع 43750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 108875 جنيه للشراء، وللبيع 109375 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 217750 جنيه للشراء، وللبيع 218750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 435500 جنيه للشراء، وللبيع 437500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 653250 جنيه للشراء، وللبيع 656250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 871000 جنيه للشراء، وللبيع 875000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1088750 جنيه للشراء، وللبيع 1093750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.