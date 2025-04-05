تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4971 للشراء في تحديث 01:45 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم السبت 5 أبريل الساعة 1:45 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 4994 جنيهًا للبيع و4971 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 5000 جنيهًا للبيع و4977 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4578 جنيهًا للبيع و4557 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4583 جنيهًا للبيع و 4562 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4370 جنيهًا للبيع و4350 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4375 جنيهًا للبيع و4355 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى 3746 جنيهًا للبيع و3729 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3750 جنيهًا للبيع و3733 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 2913 جنيهًا للبيع و2900 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2917 جنيهًا للبيع و2903 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2497 جنيهًا للبيع و2486 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الاونصة ليسجل 155340 جنيهًا للبيع و154629 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 178 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

كما شهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 34960 جنيهًا للبيع و34800 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 35000 جنيهًا للبيع و34840 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3037.76 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 0 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3037.78 جنيهًا للبيع و 0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 5 أبريل الساعة 1:45 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4350 جنيه للشراء، وللبيع 4370 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 21750 جنيه للشراء، وللبيع 21850 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 43500 جنيه للشراء، وللبيع 43700 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 108750 جنيه للشراء، وللبيع 109250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 217500 جنيه للشراء، وللبيع 218500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 435000 جنيه للشراء، وللبيع 437000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 652500 جنيه للشراء، وللبيع 655500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 870000 جنيه للشراء، وللبيع 874000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1087500 جنيه للشراء، وللبيع 1092500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.